Участнику СВО из Апастовского района присвоено звание генерал-майора

Фото предоставлено Лялей Сафиуллиной

Участнику специальной военной операции из Апастовского района Зульфату Нигматзянову присвоено воинское звание генерал-майора. Уроженец деревни Азбаба – гордость своей малой родины и родителей Наиля абый и Гулирам апа Нигматзяновых.

С важным событием земляка поздравил глава района Айрат Зиганшин.

«Поздравляем нашего земляка Зульфата Наилевича Нигматзянова с присвоением звания генерал-майора! Гордимся его заслугами перед Отечеством и преданностью делу защиты Отечества! Спасибо родителям Наилю абый и Гулирам апа, проживающим в селе Азбаба, за то, что вырастили отважного сына!» – отметил он.

Полковник Зульфат Нигматзянов в 2008–2010 годах проходил службу в Приднестровской Молдавской Республике в составе миротворческого батальона. С началом конфликта на Украине в 2014 году его направили для охраны территорий Донецкой и Луганской народных республик.

В 2016–2018 годах он трижды по полгода находился в Сирии, участвовал в обороне и освобождении городов Алеппо и Пальмира. За проявленное мужество награжден орденом Мужества и дважды медалью «За отвагу».

С августа 2022 года офицер находится в зоне специальной военной операции. В начале 2023 года вместе со своей мотострелковой дивизией участвовал в освобождении города Кременной Луганской области. Он также находился на переднем крае борьбы за Курскую область. За успешное выполнение воинского долга награжден медалью «За воинскую доблесть» первой степени.

В настоящее время Зульфат Нигматзянов служит командиром 71-й дивизии в зоне проведения специальной военной операции.