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Участнику «Азова»*, который убил доставлявшего гумпомощь мужчину, вынесли приговор
Вынесли приговор участнику полка «Азов»*, который убил мужчину, доставлявшего гуманитарную помощь в Мариуполе, сообщают в СК России.
Следователи установили, что в апреле 2022 мужчина, являясь командиром батальона полка, находился на боевой позиции в Мариуполе. Он получил приказ от вышестоящего командира убить незаконно задержанного мирного жителя, который не принимал участия в боевых действиях. Участник полка выстрелил в мужчину из пулемета у подъезда одного из жилых домов. Мотивом для убийства стали предположения о том, что потерпевший поддерживает пророссийские взгляды.
Следователи допросили свидетелей и выяснили, что погибший доставлял гумпомощь жителям Мариуполя.
Участник полка «Азов»* признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ему назначили наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, он обязан выплатить потерпевшей стороне 20 млн рублей.
В настоящее время следователи установили вышестоящих командиров, которые отдавали приказы. В ведомстве отметили, что принимаются меры по установлению их местонахождения.
*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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