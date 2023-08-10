Участнику «Азова»*, который убил доставлявшего гумпомощь мужчину, вынесли приговор

Вынесли приговор участнику полка «Азов»*, который убил мужчину, доставлявшего гуманитарную помощь в Мариуполе, сообщают в СК России.

Следователи установили, что в апреле 2022 мужчина, являясь командиром батальона полка, находился на боевой позиции в Мариуполе. Он получил приказ от вышестоящего командира убить незаконно задержанного мирного жителя, который не принимал участия в боевых действиях. Участник полка выстрелил в мужчину из пулемета у подъезда одного из жилых домов. Мотивом для убийства стали предположения о том, что потерпевший поддерживает пророссийские взгляды.

Следователи допросили свидетелей и выяснили, что погибший доставлял гумпомощь жителям Мариуполя.

Участник полка «Азов»* признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ему назначили наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, он обязан выплатить потерпевшей стороне 20 млн рублей.

В настоящее время следователи установили вышестоящих командиров, которые отдавали приказы. В ведомстве отметили, что принимаются меры по установлению их местонахождения.

*Запрещенная в РФ террористическая организация.