Участников триатлона TIMERMAN поприветствовала заслуженный тренер РФ Ольга Павлова

Участников TIMERMAN — Казанский триатлон 2021 поприветствовала депутат Государственной Думы, заслуженный тренер России Ольга Павлова.

«Сегодня спортивный образ жизни становится все более востребованным, и эти соревнования привлекают все больше участников. Большая заслуга в этом, в том числе, ваша, дорогие участники Казанского триатлона, и особенно, победители», — отметила Павлова.

По ее словам, победители подобных турниров подают самый яркий пример к ведению здорового образа жизни и мотивируют участвовать в таких соревнованиях и побеждать.

«Нынешние состязания безусловно стали значимым событием в мире спорта и будут способствовать росту популярности триатлона! Спасибо вам, вы — большие молодцы!» — заключила депутат.