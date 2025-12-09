Ветеранов СВО в РТ хотят включить в категорию особо нуждающихся в соцзащите

В Татарстане ветеранов боевых действий хотят включить в категорию граждан, для которых предусмотрено резервирование рабочих мест. Это необходимо для их трудоустройства. Соответствующий законопроект в Госсовет РТ внес Кабинет Министров РТ. Документ находится на предварительном рассмотрении.

«Законопроект, которым вносятся изменения в закон РТ «О квотировании рабочих мест для приема на работу инвалидов и резервировании отдельных видов работ (профессий) для трудоустройства инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите», подготовлен для совершенствования системы мер по увеличению занятости и социализации ветеранов боевых действий, в том числе участников специальной военной операции», – говорится в пояснительной записке.

Предлагается дополнить закон нормой, предусматривающей включение ветеранов боевых действий в число граждан, особо нуждающихся в социальной защите, «в отношении которых осуществляется резервирование отдельных видов работ (профессий) для их трудоустройства».

Квота для такой категории граждан устанавливается работодателям, у которых численность работников превышает 35 человек.

Проект закона направлен на приведение в соответствие федеральному законодательству.