Участников СВО предложили принимать в вузы на платное обучение вне лимитов

Минобрнауки России предложило принимать участников специальной военной операции и их детей на платное обучение в вузах вне зависимости от установленного предельного количества мест. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Соответствующие изменения предусмотрены проектом постановления Правительства РФ о совершенствовании правил определения предельного числа мест для платного приема в высшие учебные заведения.

«Документом предусматривается, что участники СВО и их дети будут приниматься на платное обучение вне зависимости от предельного числа мест при поступлении на специальности, по которым законодательством об образовании предусмотрено регулирование объема платного приема», – говорится в сообщении министерства.

Таким образом, гарантии для этой категории поступающих не будут зависеть от установленных лимитов. Проект постановления размещен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.