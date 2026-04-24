Участников «Студенческого ТЭФИ» в Казани обучили в «Лаборатории креативных индустрий»

Автор: Артëм Дергунов

Фото предоставила пресс-служба Авито

Как воплотить в жизнь творческие проекты, стать успешными и найти заказчиков узнали лучшие студенты со всей России, учащиеся по телевизионным специальностям. «Лабораторию креативных индустрий» для участников XII Всероссийского телевизионного конкурса «Студенческий ТЭФИ» провел директор по взаимодействию с государственными органами Авито Услуги Константин Агула.

В конференц-зале КФУ не было свободных мест. Здесь собрались молодые, креативные и талантливые люди со всей страны – будущие режиссеры, звукорежиссеры, продюсеры, операторы, репортеры и другие представители творческих профессий. Начало встречи было интригующим.

«Драйвер современной экономики – креативная индустрия. По аналитическим данным Минэкономразвития, данный сектор растет в четыре раза быстрее других отраслей России и уже сейчас составляет порядка 4% ВВП», – сообщил собравшимся Константин Агула.

В Татарстане объем этого сегмента экономики оценивается в 164 млрд рублей. По этому показателю республика занимает четвертое место по стране.

«В Казани живут креативные люди, которые не зацикливаются на шаблонах и использовании ИИ, а делятся частичкой своей души, добавляют изюминку», – отметил спикер.

По его словам, в регионах растет конкуренция в креативном секторе. Однако благодаря онлайн-площадке у исполнителей нет привязки к конкретному месту. Они могут выполнять задачи заказчиков из любой точки страны. По прогнозу к 2030 году доля креативных индустрий в экономике увеличится до 6%.

«Поскольку вы и есть часть креативного сектора экономики, можете сделать свой весомый вклад в ее развитие. Но сделать это нужно через развитие самих себя», – заметил Агула, обращаясь к студентам.

По данным эксперта, площадкой для старта креативного бизнеса молодых всегда выступает онлайн-платформа. Здесь можно создать свое портфолио, разместить объявления, наработать базу и получить реальные отзывы о своей работе. В связи с активным развитием ИИ на рынке становятся необычайно востребованными творческие услуги.

«С приходом ИИ и неройсетей растет спрос на анимацию, 3D-моделирование, создание визуальных эффектов. При помощи ИИ можно упростить рутину, но ваша индивидуальность и креативность пользуется спросом. Аналитики Авито отмечают, что эта категория за год выросла в 3,5 раза», – отметил Агула.

В интернете предлагаются различные услуги – фото и видеосъемка мероприятий, составление сценариев и другие. «Сейчас большое количество компаний нуждается в видео-продакшене. Часто бывает, что даже крупные компании в условиях дефицита бюджета и оптимизации расходов вынуждены искать альтернативные способы выполнения работ. Они обращаются к самозанятым и индивидуальным исполнителям, то есть к вам», – пояснил Агула.

Эксперт отметил, что на платформах ищут объявления, которые «цепляют». Очень важно, как выглядит конкретное предложение среди обилия других. Молодые люди слушали спикера с большим интересом и задавали вопросы. Участники встречи разобрали конкретные объявления фотографов, видеографов и режиссеров, обсудили их сильные и слабые стороны. Творческую услугу трудно оценить объективно.

Также на встрече собравшиеся интересовались как можно защитить заказчиков от некачественной работы или сорванных сроках.

«В креативных индустриях мы совместно с партнером пилотируем механизм защищенной сделки. Исполнитель гарантированно получит за свою работу деньги, а заказчик уверен, что он за деньги получит заказ. Площадка выступает в роли эскроу-агента. В случае разногласий помогаем найти точки соприкосновения и урегулировать конфликт», – сообщил Константин Агула.

XII Всероссийский телевизионный конкурс «Студенческий ТЭФИ-2026» проходит в эти дни в Казани. На участие в нем поступило 569 работ от 39 вузов из 26 городов России. Наибольшее количество работ подали представители Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Челябинска, Екатеринбурга и Казани.