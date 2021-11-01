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Политика
1 ноября 2021  15:04

Участников совещаний в Кабмине обязали предъявлять QR-коды и результаты ПЦР

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К участию в очных совещаниях Правительства будут допускать только при предъявлении QR-кода, результата ПЦР-тестирования либо справки о перенесенном Covid-19. Об этом рассказал сегодня пресс-секретарь Премьер-министра РФ Борис Беляков.

«Он [участник совещания] должен подтверждать наличие прививки от Covid-19, отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенной болезни», — говорится в сообщении.

По словам Белякова, требование было введено в рамках мер борьбы с коронавирусом, принятых в стране.

В настоящее время от коронавирусной инфекции привились около 80% сотрудников федеральных органов.

#правительство рф #Коронавирус #вакцинация
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