Участников совещаний в Кабмине обязали предъявлять QR-коды и результаты ПЦР

К участию в очных совещаниях Правительства будут допускать только при предъявлении QR-кода, результата ПЦР-тестирования либо справки о перенесенном Covid-19. Об этом рассказал сегодня пресс-секретарь Премьер-министра РФ Борис Беляков.

«Он [участник совещания] должен подтверждать наличие прививки от Covid-19, отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенной болезни», — говорится в сообщении.

По словам Белякова, требование было введено в рамках мер борьбы с коронавирусом, принятых в стране.

В настоящее время от коронавирусной инфекции привились около 80% сотрудников федеральных органов.