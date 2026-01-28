news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 28 января 2026 19:15

Участников ОПГ «бригады Джамая» взяли под стражу за попытку надавить на свидетелей

Читайте нас в
Телеграм

Приволжский районный суд Казани взял под стражу двух фигурантов дела «бригады Джамая» – Марата Гатиятуллина и Андрея Нейдерова – из-за попыток надавить на свидетелей, сообщили в пресс-службе суда.

По версии обвинения, подсудимые причастны к убийству участника ОПГ «Борисково» Дамира Сунгатуллина в 2001 году и к попытке убийства Рустема Хайруллина, предположительно, состоявшего в ОПГ «бригада Мансура», в 1993 году. Тем не менее в отношении Гатиятуллина и Нейдерова мера пресечения назначена не была, так как их оправдали присяжные.

Ситуация изменилась после того, как прокуратура добилась отмены предыдущего решения, а в суд были предоставлены записи телефонных переговоров обвиняемых, в которых обнаружены попытки повлиять на показания свидетелей. Теперь Гатиятуллин и Нейдеров будут находиться под стражей до 23 апреля.

#суд на членами опг #приволжский суд
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Лошади, Жираф, Снежная королева и Шурале: голосуйте за лучший зимний двор в Татарстане

Лошади, Жираф, Снежная королева и Шурале: голосуйте за лучший зимний двор в Татарстане

28 января 2026
О гибели на дорогах: «Каждому району РТ определить причины ДТП и скорректировать задачи»

О гибели на дорогах: «Каждому району РТ определить причины ДТП и скорректировать задачи»

27 января 2026