Участников Медиасабантуя в Богатых Сабах поздравил Айдар Салимгараев

Фото: © Юлай Низаев / «Татар-информ»

С приветственным словом к участникам Медиасабантуя в Богатых Сабах обратился руководитель Агентства по печати и массовым коммуникациям РТ «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«Поздравляю вас с праздником! Погода солнечная, не жарко и не холодно. Хочется поблагодарить главу района Раиса Нургалиевича Минниханова и всех жителей за теплый прием, за то, что создают возможности. Надеемся, что с каждым годом Медиасабантуй будет расширять свои масштабы. Обычно в праздники журналисты работают, а здесь они отдыхают. Это – праздник, организованный именно для них», – сказал он.

Далее руководитель «Татмедиа» наградил журналистов за их успехи в работе.

На празднике сотрудники СМИ городов и районов Татарстана приняли участие в различных играх и состязаниях. СММ-специалист «Нурлат-информ» Руфина Шадрина прочитала со сцены стихи собственного сочинения.

Всего в Сабантуе для журналистов принимает участие около 650 человек.

Юлай Низаев