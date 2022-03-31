Участников конкурса «Татар азаны» протестируют на знание татарской мелодики

Желающие принять участие в конкурсе азана (мусульманский призыв к молитве) должны будут пройти специальный тест на знание основ арабской орфоэпии и татарских традиций произношения азана. С этой целью будут организованы обучающие курсы в формате онлайн. Об этом корреспонденту «Татар-информа» рассказал руководитель творческого объединения «Рухи моң» Марсель Ахмадуллин.

«Мы хотим заложить основу школы татарского азана. Желающие принять участие в конкурсе должны ознакомиться со специальными уроками, которые будут выложены на сайте azan.tatar. На основе полученных знаний каждый претендент пройдет тест, и только после этого он сможет отправить свою видеозаявку в нашу группу во "ВКонтакте"», — пояснил Ахмадуллин.

Он также рассказал, какие ошибки обычно допускают при произношении азана.

«Мы заметили, что ошибки повторяются. При произношении азана мы должны придерживаться фонетических и орфоэпических правил арабского языка. Например, при произношении слова „фәләәх“ используется горловой звук „х“, но под влиянием татарского языка этот звук может заменяться на мягкий „һ“, и тогда значение слова меняется. Где-то излишнее растягивание слога может привести к тому, что слово обретет негативный смысл. Мы не можем допускать таких недостатков в божественном тексте», — сказал спикер.

В то же время часто нарушается и мелодическая составляющая азана, отметил он. «Иногда начинают татарским произношением, татарской мелодикой и уходят в восточные мотивы. Люди не чувствуют грань между татарским макамом (мелодикой) и восточным», — сказал специалист.

Конкурс «Татар азаны» в этом году проводится в третий раз. Он стартует в первый день Рамадана. Конкурс проводится радио «Тәртип», творческим объединением «Рухи моң» и Духовным управлением мусульман РТ. Участники соревнуются в возрастных группах: дети и подростки до 14 лет и взрослые. Лучшие образцы азана будут звучать в эфире радио «Тәртип».