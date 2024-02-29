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Участников «Игр будущего» из Бразилии научили печь треугольники
В честь Всемирного дня татарской кухни участников «Игр будущего» научили готовить очпочмак. Традиционное блюдо сделали по традиционному рецепту, но со своим колоритом и грацией.
«Нам очень понравилась татарская кухня, особенно чак-чак. Теперь я его обожаю и хочу привести домой», — рассказали о своих впечатлениях участники журналисту «ГТРК Татарстан».
Интересно, что участников не только научили печь татарские блюда, но и рассказали об их истории. Так, раньше эчпочмак был походной пищей кочующих тюркских народов. Треугольник сушили, а потом через отверстие сверху добавляли кипяток, чтобы получить сытное блюдо с бульоном.
С участниками «Игр будущего» также поделились интересным ритуалом с чак-чаком: пока его жарят в масле принято загадывать желания. К слову, сладкое угощение в форме «горки» символизирует радушие и дружелюбность народа, а его цвет — солнце.
Отметим, что татарской национальной кухне исполняется 97 лет. На сегодняшний день она известна во всем мире. Отцом этой кухни принято считать повара Юнуса Ахметзянова. Этот человек в поиске редких рецептов дошел до татарских деревень, где узнал и записал много старинных секретов приготовления. Позже он собрал из них большой сборник из двухсот с лишним татарских блюд. С 1976 года книга переиздаётся ежегодно.
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