Участников фестиваля «Пушкинфест» ждут спектакли, квесты и народные забавы

Спектакли, квесты, русские народные игры и забавы, а также увлекательные мастер-классы ждут участников фестиваля русской культуры «Пушкинфест», который пройдет с 1 по 6 июня в Казани. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информ» директор культурного центра им. А.С. Пушкина Наталья Комар.

«В этом году фестиваль „Пушкинфест“ пройдет в офлайн-формате, Министерство культуры РТ стало учредителем фестиваля. Мероприятие будет проходить шесть дней, оно будет связано с русской культурой и именем Александра Сергеевича Пушкина. Каждый день имеет свою тематическую направленность. Так, 1 июня, в Международный день защиты детей, программа мероприятий посвящается тематике „Пушкин для детей“», — сказала она.

1 июня вечером состоится торжественное открытие фестиваля. Организаторы подготовили для юных гостей интересную интерактивную программу по мотивам сказки «Золотая рыбка». После открытия пройдет детский спектакль «Волшебное зеркало».

Тема второго дня фестиваля, который пройдет 2 июня, — «Пушкин и народная культура». 3 июня темой фестиваля станет «Пушкин и традиции декоративно-прикладного творчества» 4 июня программа мероприятий называется «Пушкин и наука», 5 июня — «День рождения КЦ им. Пушкина» и 6 июня — «День русского языка».

Мероприятия будут организованы в культурном центре им. Пушкина.