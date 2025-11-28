Участников «Движения первых» приглашают к участию в конкурсе грантов Раиса Татарстана

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

До 15 декабря продолжается заявочная кампания конкурса грантов Раиса Татарстана для участников «Движения первых». Дети и подростки могут получить средства на реализацию социально значимого проекта, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе регионального отделения организации.

«Конкурс грантов Раиса – это поддержка идей и проектов подростков на местах: в школах, колледжах, молодежных центрах и даже библиотеках. Важно, что речь не о разовых мероприятиях, а о системных проектах, которые развивают повседневную регулярную деятельность первичек «Движения первых». В движении есть важный принцип: «Делать вместе с детьми, а не вместо детей». Им мы руководствуемся во всей нашей деятельности. Поэтому важно, чтобы проект для гранта был совместной инициативой ребят и взрослых», – отметил помощник Раиса РТ, руководитель «Движения первых» в Татарстане Тимур Сулейманов.

Подростки – это генераторы идей с большим количеством энергии. Конкурс – одна из возможностей направить эту силу в созидательное русло. Ведь важно не просто придумать проект, а реализовать его. А для этого нужны ответственность и усидчивость, уверен собеседник агентства.

«Участвовать в конкурсе грантов Раиса решили обязательно, так как это реальная возможность получить финансирование на реализацию значимых проектов. Кроме того, мы уже имеем опыт реализации грантовых средств: наша проектная команда стала победителем всероссийского конкурса «Гранты первых-2025». Дети выступали инициаторами самой проектной активности, я как наставник предложила им оформить проект для принятия участия в грантовом конкурсе Раиса РТ. Рабочее название нашего проекта – «Театр первых». Идея возникла не на пустом месте: в апреле 2025 года наши ребята реализовали мероприятие в рамках проекта «Сказки первых» для воспитанников трех пилотных групп детских садов в Лаишеве. Это мероприятие очень понравилось и малышам, и старшеклассникам-организаторам. Мы решили развить идею совмещения кукольного театра с игровыми активностями и добавить сюда воспитательную составляющую», – рассказала один из участников конкурса, куратор первичного отделения «Движения первых», педагог-организатор в гимназии №1 Лаишева Динара Мордовская.

Помимо прочего, проект облегчит детям адаптацию в школе: после выпуска из детских садов им будет легче, потому что они увидят знакомые лица учащихся старших возрастов. Также инициатива поможет в развитии наставнических компетенций у участников движения, добавила педагог-организатор.

В Апастовском районе на грант Раиса Татарстана претендует проект «Мы за озеленение и красоту вокруг нас». По нему вокруг детского сада «Солнышко» планируют высадить деревья, рассказала заведующая дошкольным учреждением Алсу Хайруллина.

«Наш детский сад находится на центральной улице, и прямо рядом с нами проходит оживленная дорога. Мы каждый день видим и, что скрывать, чувствуем, как машины, проезжая мимо, выделяют выхлопные газы и поднимают пыль. Это сказываться на воздухе, которым дышат дети. У нас просторная и замечательная детская площадка, и нам бы очень хотелось, чтобы дети гуляли на действительно свежем воздухе. Именно поэтому мы и задумали посадить вокруг всего детского сада плотный ряд деревьев», – пояснила она.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.