Участников акции «Мое детство – война» из Татарстана назвали одними из самых благодарных

Жителей Республики Татарстан назвали одними из самых благодарных. Об этом было объявлено в Общественной палате РФ во время итогового годового мероприятия всероссийской акции «Мое детство – война», сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«В рамках акции волонтеры оказывали содействие гражданам, чье детство пришлось на военные годы, записывали их видеовоспоминания, проводили тысячи встреч с ветеранами. Акция стартовала в 2020 году и была включена в план основных мероприятий Года памяти и славы, утвержденный руководителем администрации Президента РФ Антоном Вайно. Герои акции — более 3 тыс. детей войны. Годовое итоговое мероприятие собрало более 4 тыс. зрителей», — сказано в сообщении.

Как отметил руководитель оргкомитета акции, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Леонид Шафиров, видеоархив воспоминаний детей войны в 2021 году пополнили жители 54 регионов России. Жители ПФО оказались в числе лидеров по количеству созданных волонтерами творческих работ, посвященных детям войны. В 2022 году всероссийская акция будет продолжена.