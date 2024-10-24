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Участники заседания в формате «аутрич»/«БРИКС плюс» сделали совместное фото
Главы делегаций, которые участвуют в саммите БРИКС в Казани, сделали совместную фотографию перед первым пленарным заседанием объединения в формате «аутрич»/ «БРИКС плюс». Напомним, сегодня пройдут две встречи, одна из них заявлена как рабочий завтрак. Кроме того, Президент России Владимир Путин проведет пресс-конференцию для журналистов.
На фотографии помимо российского лидера запечатлены президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Белоруссии Александр Лукашенко, Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Таджикистана Эмомали Рахмон, Азербайджана Ильхам Алиев, Председатель КНР Си Цзиньпин, генсек ООН Антониу Гутерриш, президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф и другие главы делегаций.
Напомним, БРИКС – это объединение стран, основанное в 2006 году. Туда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Арабские Эмираты, Иран, Египет и Эфиопия. В 2024-м председательство в БРИКС перешло к России.
Саммит БРИКС в Казани – это 16-я по счету встреча участников объединения. Планируется обсуждение массы экономических вопросов, в которых сходятся интересы всех членов организации.
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