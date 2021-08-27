Участники WorldSkills в Уфе записали видеопоздравление с днем рождения певице Земфире

Участники финала девятого национального чемпионата WorldSkills Russia, который проходит в Уфе, записали видеопоздравление с днем рождения певице Земфире. Об этом сообщает ИА «Башинформ.рф».

«Трогательный видеоролик с поздравлением уроженке Уфы Земфире записали участники чемпионата „Молодые профессионалы“ WorldSkills Russia-2021, который проходит на родной земле артистки», — говорится в сообщении.

Молодые профессионалы спели строки из ее песен и адресовали пожелания певице.

Национальный чемпионат WorldSkills Russia в столице Башкортостана проходит с 25 по 29 августа. Сборную Татарстана представляют 164 конкурсанта — 93 человека выступают во взрослой категории, 71 — в юниорской.