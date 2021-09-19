Участники выборов в Татарстане могут пройти вакцинацию без очереди

В ходе избирательной кампании в Татарстане на 724 избирательных участках работают пункты вакцинации. Об этом сообщил сегодня в Едином информационном центре в Казани заместитель министра здравоохранения РТ Владислав Виниченко.

«На сегодняшний день работает более 700 пунктов вакцинации, где-то делают прививки от Covid-19, а где-то от гриппа по решению администраций поликлиник и больниц. Вакцинация доступна для жителей республики, которые на сегодняшний день еще не прошли вакцинацию. Если человек прошел вакцинацию от Covid-19, должен пройти один месяц до вакцинации от гриппа и наоборот. На сегодняшний день у нас привито на избирательных участках от гриппа более шести тыс. человек и около тысячи человек – от коронавирусной инфекции», - сказал он.

Руководитель управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина добавила, что это замечательная возможность для жителей республики сделать прививку без очереди, с соблюдением всех мер безопасности. Пункты вакцинации организованы на базе медицинских кабинетов в школах.

В Татарстане в течение двух дней проголосовало 57,5% избирателей. Выборы в Государственную Думу РФ VIII созыва продлятся три дня, 17, 18 и 19 сентября. Параллельно в Татарстане проходят довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам (Азинскому и Студенческому) и дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.