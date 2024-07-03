Участники «Времени героев» приступят к стажировкам в ведомствах и госкорпорациях

В программе «Время героев» запущен трек наставничества. В ближайшее время участники первого блока приступят к стажировкам в федеральных ведомствах и крупных госкорпорациях под руководством своих наставников. Об этом говорится на сайте программы.

Для участия во «Времени героев» было подано 44 тысячи заявок от участников и ветеранов специальной военной операции. В результате отбор в рамках первого потока прошли 83 человека, обладающие релевантным управленческим опытом и потенциалом развития. Первый блок обучения слушателей включал знакомство с основами работы на государственной службе, определение направлений, в которых участники хотели бы развиваться.

Теперь за каждым из них будет закреплен наставник, который поделится с ним личным опытом, будет направлять и помогать строить карьеру на государственной службе. Среди тех, кто займется воспитанием будущих управленцев, — сотрудники Администрации Президента, полномочные представители Президента в округах, члены Правительства Российской Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы Российской Федерации, главы регионов, генеральные директора государственных корпораций.

Благодаря их помощи участники программы смогут адаптироваться на новом месте работе, а также раскрыть свои способности и таланты, заметила руководитель программы «Время героев» Мария Костюк.

Программа наставничества охватит длительный период времени. Так, первые стажировки участников будут организованы с июля по сентябрь. Проходить их они будут по месту работы наставника. Как ожидается, участников привлекут к проектной деятельности или другим задачам.

«В указе о национальных целях развития России Президент закрепил важность реализации потенциала каждого человека, развития его талантов, воспитания патриотичной и социально ответственной личности. Программа „Время героев“, учрежденная также Президентом Владимиром Путиным, и трек наставничества в ее рамках позволят участникам и ветеранам СВО открыть новые возможности для развития в области госуправления и работы госкорпораций», — подчеркнул вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который входит в число наставников.

Программа «Время героев» стартовала 27 мая текущего года с целью подготовки руководителей для органов государственной власти и госкорпораций из числа участников и ветеранов СВО.

Фото: предоставлены пресс-службой программы «Время героев»