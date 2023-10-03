Участники велоквеста по истории Казани проедут от площади 1 Мая до Нацбиблиотеки РТ

Фото: © «Татар-информ»

В Казани 8 октября пройдет велоквест по истории города. Участники проедут по семи ключевым точкам от Площади 1 мая до Национальной библиотеки Татарстана. Этот проект стал не просто спортивной активностью, но и выполняет социальную и культурные функции. Таким мнением на пресс-конференции в «Татар-информе» поделился замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин.

«Проект для участников бесплатный, в заезде поучаствуют и ребята с ограниченными возможностями здоровья, регистрация еще будет идти чуть меньше недели. Очень интересный маршрут, культурная составляющая. Получится и оздоровиться, и узнать что-то новое о родном городе», – отметил спикер.

Он выразил надежду, что проект велоквеста по истории Казани получит свое продолжение и станет ежегодным, Минкультуры РТ готово его поддерживать.

На этом квесте жители Казани могут закрыть велосезон: проехаться по центру города и послушать экскурсию, добавил председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Линар Гарипов.

«Для нас это маленький спортивный праздник. Мы приглашаем всех принять участие, активно провести этот день. Нет ничего лучше, чем проехаться всей семьей на велосипедах по центральным улицам нашей великолепной Казани», – заявил он.

Организатором и идейным вдохновителем велоквеста стал Сергей Цветаев, который выиграл для проведения мероприятия грант от Минмолодежи РТ. Он пояснил, что в маршрут включены семь основных точек, где участников будут встречать экскурсоводы.

«На точках будут стоять экскурсоводы, которые будут давать задания участникам. За его выполнение они будут получать кусочек паззла, он будет собираться в конце велоквеста. В наш маршрут включены площадь 1 Мая, Дом Ушковой, КФУ, площадь Свободы, садик Баки Урманче, БКЗ имени Сайдашева и Национальная библиотека Татарстана», – сообщил организатор.

По его словам, победителей велоквеста ждут грамоты и медали, а также все участники смогут получить бесплатные билеты в Национальный музей Республики Татарстан.

Также регистрация идет для ребят с ОВЗ, которые проедут по дистанции и послушают экскурсию, рассказала директор АНО «Добрая Казань» Татьяна Мерзлякова.

«В велоквесте будут участвовать ребята с ограниченными возможностями здоровья, работать сурдопереводчики. Мы призываем всех наших ребят с ОВЗ присоединиться к мероприятию и всех ждем на старте на нашем добром, спортивном, инклюзивном мероприятии», – заключила она.