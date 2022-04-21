Участники Великой Отечественной войны в РТ в мае смогут ездить бесплатно в электричках

В Татарстане участники и инвалиды Великой Отечественной войны и их сопровождающие в мае смогут ездить бесплатно в пригородных поездах. Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«В преддверии 77-й годовщины Великой Победы с 1 по 31 мая участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и сопровождающему их лицу предоставляется право бесплатного проезда на всех пригородных поездах, курсирующих на полигоне обслуживания компании, при предъявлении соответствующих документов», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, при проезде в вагонах повышенной комфортности тариф за комфортность с ветеранов не взимается.

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны являются получателями федеральных льгот и имеют право бесплатного проезда в электричках в течение всего года за исключением тех случаев, когда они отказываются от льготы в пользу денежных выплат. Но по условиям акции право бесплатного проезда в мае предоставляется всем ветеранам.