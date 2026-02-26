Участники вайнахского ифтара: Для нас большая честь провести ифтар на этой святой земле

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в казанском банкетном зале «Эмиз» чеченцы и ингуши провели вайнахский ифтар. Вайнахи – общее название, объединяющее чеченцев и ингушей, оно может быть примерно переведено как «наш народ».

Вел меджлис Айрат Загриев. Началось мероприятие с чтения аятов Корана. Затем собравшиеся помолились за души чеченцев и ингушей, погибших при депортации в Казахстан и Среднюю Азию. Все они – около полумиллиона человек – были изгнаны из родных мест 23 февраля 1944 года. Это одна из самых трагических страниц в истории вайнахов.

На ифтар пригласили около 270 гостей. Среди них были заместитель муфтия Татарстана по информационной политике Ришат хазрат Хамидуллин, исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при Раисе Татарстана Нурия Хашимова, депутат Государственного Совета РТ и руководитель исполкома Совета Ассамблеи народов Татарстана Ренат Валиуллин, представители татарской, чеченской, ингушской и других национальностей.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Для нас большая честь провести ифтар на этой святой земле»

Перед началом трапезы гостей поприветствовали председатель Чеченской национально-культурной автономии «Вайнах» РТ Селим Сусаев, полномочный представитель Ингушетии в Татарстане Амир Хашиев и руководитель представительства главы Чеченской Республики в Татарстане Эли Кагарбеков.

«Рад видеть вас, спасибо, что пришли. Аллах дозволил увидеть эти дни. Пусть Аллах примет наши посты, молитвы, намазы, добрые дела. Пусть Аллах простит нас, если мы где-то ошибаемся!» – сказал Селим Сусаев.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сердечно приветствую вас на вайнахском ифтаре. Наш Президент [Владимир Путин] объявил этот год Годом народного единства. Глава государства всегда говорил, что единство народов – главное богатство страны. Особая благодарность – Духовному управлению мусульман Татарстана. Для нас большая честь провести ифтар на этой священной земле, где корни исламских традиций уходят в глубь веков и которая имеет богатую историю. Ваш вклад в развитие религии является примером для всех нас. Пусть Аллах укрепит ваши намерения на этом пути!» – отметилСелим Сусаев.

Он напомнил, что в священные дни Рамазана вайнахи собираются не только для ифтара, но и для поминовения депортированных. «Мы просим прощения за их грехи», – добавил Сусаев и поблагодарил всех, кто помогал в организации этого праздника, готовил еду. «Да примет Аллах посты! Желаю благополучия всему нашему народу и процветания гостеприимной земле Татарстана!» – заключил он.

Эли Кагарбеков в свою очередь пожелал, чтобы все просьбы и молитвы постящихся были приняты. В своей речи он тоже вспомнил о депортации. «Наши люди были обречены на гибель, но жители Казахстана, Киргизии тепло встретили их. Как рассказывали наши бабушки и дедушки, в самые трудные времена они делились с нами последним куском хлеба. Те времена остались в прошлом, но мы помним о них», – подчеркнул представитель главы Чечни.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он сообщил, что в настоящее время в Татарстане проживает около тысячи чеченцев, большинство из них – в Казани. «Руководители наших субъектов находятся в очень тесном контакте, они говорят друг другу „старший брат“, „младший брат“», – сказал Кагбеков об отношениях Рустама Минниханова и Рамзана Кадырова.

»Этот формат показывает, как мы умеем дружить»

К гостям ифтара обратился и депутат Государственного Совета Татарстана, руководитель исполкома Совета Ассамблеи народов РТ Ренат Валиуллин. «Мы с нетерпением ждем Рамадана в течение всего года. Это не только воздержание от пищи и воды, но и духовное очищение. В месяц Рамадан нам был ниспослан священный Коран. Вечер достоинства в этом месяце считается самым дорогим. Спасибо чеченцам и ингушам за организацию этого ифтара. Этот формат показывает, как мы умеем дружить. Здесь даже есть люди других конфессий. Все мы понимаем, что являемся великим, единым народом Татарстана, России», – заявил он.

«Было сказано, что тот, кто накормит постящегося, получит такое же вознаграждение, как и тот, кто постится. Пусть так будет!» – пожелал Ренат Валиуллин.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Нурия Хашимова подчеркнула, что у жителей Кавказа всегда ощущается особо теплое отношение к Рамадану. «Они уже несколько лет проводят в Казани маленькие ифтары. В этом году, в Год народного единства, совместный ифтар двух республик – пример для других. Мы дружим с мусульманскими республиками. Наша республика в целом очень дружелюбна со всеми республиками. Эти (вайнахские – прим. Т-и) народы гостеприимны, щедры, открыты», – сказала она корреспонденту «Татар-информа».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По словам Амира Хашиева, вайнахский ифтар в Казани проводится с 2015 года. «Обычно собирались только в своем кругу. Впервые мы собрались как официальное мероприятие. В прошлом году на деловом совещании предложил: „Двадцать третье февраля (день депортации чеченцев и ингушей – прим. Т-и) выпадает на Рамазан, давайте проведем совместное мероприятие“», – объяснил он корреспонденту «Татар-информа». По его словам, на сегодняшний день в Татарстане проживает около 150 ингушей. В казанской воскресной школе ингушский язык изучают 20 детей.

Ренат Валиуллин же в беседе с «Татар-информом» сделал акцент на том, что подобные ифтары входят в число крупных мероприятий, объединяющих проживающие в Татарстане народы. «Такие мероприятия очень важны и для них самих (вайнахов – прим. Т-и). Национально-культурные мероприятия – это одно, но они никогда не были отделены от религии. Как и для татар, для вайнахов религия является очень важным фактором. Здесь царят чистота и дружба. Увидеть вместе давних знакомых – это очень важно», – сказал он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На ифтаре были представлены видеоролики о Чечне и Ингушетии, о героях Великой Отечественной войны из этих республик. Кроме того, на меджлисе была разыграна возможность отправиться в умру. Счастье совершить малый хадж выпало Амирхану Толдиеву.

Кроме того, были вручены медали в честь 250-летия воссоединения Ингушетии с Россией и 100-летия государственности Республики Ингушетия.

Эли Кагарбеков сказал журналистам, что уверен: подобные ифтары будут продолжаться. «В следующем году постараемся удивить своими национальными блюдами», – пообещал он.

Гульнар Гарифуллина