Участники творческой смены «Сәләт — Ак Барс» организовали концерт для жителей Фороса

Фото: пресс-служба центра «Сәләт — Ак Барс»

Участники творческой смены, проходящей в молодежном центре «Сәләт — Ак Барс», организовали по случаю Дня Конституции РФ концерт живой музыки для жителей крымского поселка Форос. Об этом сообщает пресс-служба центра.

Студенты Казанского института культуры провели в поселковом клубе вечер под названием «Казанский калейдоскоп». По задумке организаторов, мероприятие должно было выражать идею единства разных народов.

Фото: пресс-служба центра «Сәләт — Ак Барс»

«Казанский государственный институт культуры — это место, где бережно сохраняют традиции и обычаи разных народов, уважают культуру и историю каждого из них. Взаимодействие между другими институтами культуры невозможно без выстроенного культурного диалога. И, к счастью, он находится в постоянном развитии и движении вперед», — заявила, открывая концерт, студентка 3-го курса факультета театра, кино и телевидения КазГИК Татьяна Барабанова.

Во время «Казанского калейдоскопа» прозвучали народные песни на русском, татарском, удмуртском и таджикском языках. Песня «Россия — страна возможностей» в исполнении народного, концертного и национального хоров Казанского института культуры завершила праздничный концерт.

«Исполнение ребят было настолько проникновенным, что мы аплодировали, не жалея рук. Для Фороса это настоящий праздник. Такой уровень!» — заметила одна из местных жительниц. «Как будто дома побывали! Спасибо вам огромное! Приезжайте к нам еще», — отреагировал в свою очередь на концерт перебравшийся в Крым уроженец Уфы.

Фото: пресс-служба центра «Сәләт — Ак Барс»

Сейчас на территории молодежного центра «Сәләт — Ак Барс» проходит творческая смена Казанского государственного института культуры. Ее участники проходят тематические мастер-классы, а также обмениваются опытом со студентами профильных высших учебных заведений Республики Крым.

Напомним, работы по восстановлению поселкового клуба в Форосе были проведены при поддержке Республики Татарстан. В августе этого года в рамках рабочей поездки обновленный клуб посетил Раис Татарстана Рустам Минниханов совместно с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым.