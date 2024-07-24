Участники творческой лаборатории «Яңа исем» побывали в Атнинском районе

Фото: © Юлай Низаев/ «Татар-информ»

Молодые писатели — участники литературной лаборатории «Яңа исем» («Новое имя») — совершили поездку в Атнинский район, ознакомились с историческими объектами, мечетями и музеями края. В поездке их сопровождали наставники — писатели Лябиб Лерон, Рустам Галиуллин, Ландыш Абударова.

«В этом году в лаборатории обучаются около 60 начинающих писателей в возрасте от 14 до 35 лет. Ранее мы ездили в Свияжск, Рыбно-Слободской район. Атня — родина многих видных писателей, деятелей культуры. Мы изучаем родную землю поэта, желаем прочувствовать среду, атмосферу, в которой он рос, воспитывался», — пояснила в беседе с корреспондентом «Татар-информа» куратор проекта, поэт Гелюса Закирова.

Ознакомление с Атнинским районом началось с Атнинского татарского государственного театра. Молодых писателей приветствовали глава исполкома района Айрат Каюмов, директор театра Ленар Зайнуллин, член Союза писателей РТ, заместитель директора театра Гелюса Батталова. Они рассказали историю развития искусства в Атнинском районе, о видных деятелях края.

Фото: © Юлай Низаев/ «Татар-информ»

Участница проекта — студентка КФУ Гулина Фархуллина пишет прозу. Сейчас она работает над повестью. «Еще со школы меня привлекало творчество. По-настоящему начала писать на втором курсе. В КФУ я обучаюсь в направлении математики и иностранных языков. Мне интересно писать о жизни моих сверстников, проблемах подростков», — рассказала она.

Участник проекта Ихтияр Киямов отметил, что поездка получилась увлекательной и может дать идеи для новых произведений.

«Поездка очень понравилась. Я впервые в этом районе. Здесь мы увидели старинные мечети. Я сам больше прозаик. Для писателя важно знать историю. Кажется, наша миссия на этот день выполнена», — поделился он.

Фото: © Юлай Низаев/ «Татар-информ»

«Я сама выросла в соседнем Арском районе, поэтому ранее бывала здесь, но сейчас Атнинский район раскрылся для меня с совершенно новой стороны. Здесь действительно очень много мест, способных удивить, заставить задуматься. Очень понравился Кала-тау. Безусловно, эмоций очень много, конечно, будут созданы новые произведения», — рассказала о впечатлениях участница проекта Азалия Сабитова.

Гостей также провели по достопримечательностям, которые у жителей почитаются как святые места. Это Кала-тау (в переводе с татарского — «Гора-крепость») — гора, в которой сохранились остатки старинного города «Айшиязское городище». Также участники проекта побывали на «Әүлия кабере» («Могила Святого») и роднике «Изгеләр чишмәсе».

Творческая лаборатория «Яңа исем» реализуется АО «Татмедиа», Союзом писателей Татарстана, Татарским книжным издательством при поддержке Комиссии при Раисе Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка и родных языков народов, проживающих в Татарстане. Результатом лаборатории должны стать новые произведения от участников. Осенью эти произведения будут представлены публике в виде перфоманса на большой сцене. Татарское книжное издательство выпустит альманах, а три лучших произведения выйдут отдельной книгой.

Юлай Низаев