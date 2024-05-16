Участники татарстанского «Движения первых» создадут японский комикс на татарском языке

«Движение первых» в Татарстане запустило лабораторию комиксов, по итогам которой будет выпущена первая манга на татарском языке. Заявки принимаются до 31 мая по ссылке, сообщила пресс-служба регионального отделения организации.

«По итогам лаборатории комиксов уникальная манга на татарском языке будет издана в печатном виде. Часть экземпляров мы планируем раздавать бесплатно, а часть, возможно, будет продаваться — данная опция еще обсуждается с нашими партнерами. Во время проведения аниме-фестиваля мы издали первую печатную мангу на татарском языке и получили хороший отклик от аудитории, экземпляры быстро разобрали. Мы решили, что это может стать хорошим инструментом для продвижения татарского языка среди подростков и молодежи в интересном формате. В этот раз к созданию такого продукта решили привлечь непосредственно самих подростков. Помимо перевода решили добавить еще и направление дизайна, так как оно всегда пользуется спросом у ребят», — пояснили «Татар-информу» в пресс-службе.

Комикс будет выбираться совместно с кураторами лаборатории. У каждого направления он свой: это российский, татарский поэт, детский писатель, переводчик, редактор перевода всего комикса Ленар Шаех и художник, 2D-аниматор Карина Логинова. Занятия в обеих группах будут проходить один раз в неделю в Национальной библиотеке РТ — по вторникам и четвергам. Первые встречи будут ознакомительными: участники погрузятся в мир манги, чтобы понять, как устроена эта культура. Одну из вводных лекций прочитает руководитель клуба японской культуры «АниЛаб» Тэймур Галимов. По итогам лаборатории будет издан печатный вариант комикса.

Указ о создании «Движения первых» летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с движением, 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.