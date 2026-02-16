Участники СВО вправе временно не соблюдать уразу – имам

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Военнослужащие-мусульмане, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, вправе временно не соблюдать пост. Об этом «Татар-информу» сообщил имам Закабанной мечети Казани Хусаин Зуферов.

«Они фактически являются мусафирами (путниками), им разрешается временно не поститься», – сказал Зуферов.

Он добавил, что пропущенные дни им необходимо будет возместить после Рамадана.

«Также при реальной угрозе здоровью или сильной трудности допускается разговляться с последующим возмещением», – заключил имам.

Напомним, что пост в Рамадан продлится с 19 февраля по 19 марта.