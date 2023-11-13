Участники СВО из Бугульмы, вернувшиеся в отпуск, устроили сюрприз для своих родных

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ

Сегодня в очередной отпуск из зоны проведения СВО приехали два фельдшера станции скорой медицинской помощи Бугульминской центральной районной больницы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава района Линар Закиров.

Бойцы были призваны по мобилизации в октябре прошлого года, служат в медицинской роте.

Военнослужащие решили устроить сюрприз для родных. Супруга одного из бойцов и мама второго тоже являются медицинскими работниками.

Их пригласили сегодня утром на станцию скорой помощи под разными предлогами.

Мужчины отдохнут две недели дома и потом снова вернутся к своим боевым товарищам.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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