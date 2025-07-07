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СВО 7 июля 2025 15:43

Участники СВО в Донбассе и Новороссии получат статус ветеранов боевых действий

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Владимир Путин подписал закон, согласно которому статус ветеранов боевых действий будет присвоен участникам специальной военной операции, выполнявшим задачи на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с момента принятия их в состав России. Документ опубликован на портале правовой информации.

Статус получат те, кто участвовал в СВО с 24 февраля 2022 года (на территориях Украины, ДНР и ЛНР) и с 30 сентября 2022 года (на территориях Херсонской и Запорожской областей), при наличии особых заслуг в выполнении боевых задач. Также мера распространяется на тех, кто отработал на данных территориях в общей сложности не менее шести месяцев либо был откомандирован досрочно по уважительным причинам.

Кроме того, ветеранами боевых действий признают военнослужащих спасательных воинских подразделений МЧС, занимавшихся поиском и обезвреживанием взрывоопасных предметов в зоне проведения СВО.

#военнослужащие #СВО
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