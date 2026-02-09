Участники СВО стали льготной категорией: кому в Татарстане бесплатно ставят зубной протез

В Татарстане утверждена льготная программа по зубопротезированию. Кто входит в этот перечень? Какие обследования можно пройти? Почему люди доводят себя до того, что лишаются зубов? Подробности – в репортаже «Татар-информа» к Международному дню стоматолога, который отмечается сегодня, 9 февраля.





Руководство Татарстана обеспечивает развитие стоматологической помощи, включая зубное протезирование

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Люди сами доводят себя до потери зубов

Следить за зубами – нетрудная задача, но многие с ней не справляются. Часто на кариес не обращают внимания, ведь зуб не болит, а значит, к врачу можно не ходить годами. Дело доходит до пульпита, в худшем случае – до воспаления и кисты. А ведь нужно всего лишь раз в полгода посещать кабинет стоматолога.

Зубы страдают и от чрезмерного употребления кофе, лекарственных настоек и курения. Они разрушаются ночами у тех, кто скрипит зубами, и тех, кто не предпринимает ничего со своим неправильным прикусом.

«Многим кажется, что зубы теряют только пожилые, но это далеко не так. Все люди ухаживают за полостью рта по-разному. Иногда на приеме мы встречаем людей среднего возраста, у которых от зубов остались лишь корни, которые, очевидно, приходится удалять», – объяснила заведующая отделением ортопедии Республиканской стоматологической поликлиники Татарстана Эльмира Айдарова.

Эльмира Айдарова: «Многим кажется, что зубы теряют только пожилые, но это далеко не так» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

К счастью, современная медицина может компенсировать человеку даже полностью потерянные зубы. Занимаются этим стоматологи-ортопеды. Ошибочно путать их с ортодонтами – ортодонты работают в основном с детьми, исправляя дефекты прикуса и целого зубного ряда.

«Участники СВО могут обратиться к нам в любое время»

Руководство Татарстана обеспечивает развитие стоматологической помощи, включая зубное протезирование. В 2015 году Кабинет Министров утвердил Программу предоставления отдельным категориям граждан в Республике Татарстан услуг по зубопротезированию.

Современная медицина может компенсировать человеку даже полностью потерянные зубы. Занимаются этим стоматологи-ортопеды Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Протезы по льготе могут получить:

ветераны труда, достигшие пенсионного возраста;

люди, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР;

награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;

реабилитированные, пострадавшие от политических репрессий;

награжденные государственными наградами Республики Татарстан – по достижении пенсионного возраста;

участники специальной военной операции.

«Наши участники СВО вошли в череду льготников в конце прошлого года. Они могут обратиться в Республиканскую стоматологическую поликлинику в любое время. Для них, как и для других перечисленных льготных категорий, все будет бесплатно», – отметила Эльмира Айдарова.

В Татарстане региональные льготники могут бесплатно получить съемные пластинчатые протезы, некоторые бюгельные конструкции и несъемные элементы из отечественных материалов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане региональные льготники могут бесплатно получить съемные пластинчатые протезы, некоторые бюгельные конструкции и несъемные элементы из отечественных материалов. В программу входят цементирование и снятие коронок, обезболивание и гарантийный ремонт.

В стоматологии проводят скрининг на онкологию

«Мы принимаем людей со всей республики. Они обращаются в регистратуру, затем оказываются на консультации и осмотре. Что важно – у нас нет очередей. Затем мы отправляем их на лечение и удаление зубов, если это необходимо», – объяснила стоматолог-ортопед.

В Республиканской стоматологической поликлинике применяется метод под названием «аутофлуоресцентная стоматоскопия». Стоматолог осматривает слизистую оболочку полости рта с помощью специальной лампы. Это совершенно безболезненная и безопасная процедура продолжительностью всего несколько минут, с помощью которой можно распознать рак ротовой полости.

Если врач увидит патологические изменения, пациента направят на консультацию к онкологу РКОД Татарстана либо в первичный онкологический кабинет или центр амбулаторной онкологической помощи по месту жительства.

Среди всех онкологических заболеваний рак ротовой полости встречается примерно у 3%. Чаще всего ему подвержены:

люди старше 40 лет;

курильщики со стажем более восьми лет и выкуривающие больше 15 сигарет в день;

переносчики вируса папилломы человека и вируса герпеса;

люди, находящиеся под частым воздействием ультрафиолета.

«От первого визита пациента до того дня, когда он получит протез, проходит максимум месяц» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Когда полость рта пациента подготовлена, мы оцениваем, как прошло лечение и насколько зажили лунки – отверстия на месте удаленных зубов. Затем начинается работа по созданию протеза. Мы, стоматологи-ортопеды, делаем снимки КТ и слепок челюсти», – сказала Эльмира Айдарова.

После того как снятый стоматологом-ортопедом слепок прибывает в лабораторию, за него берутся зубные техники. Ранее «Татар-информ» подробно рассказывал об их работе, о том, как кусок пластмассы после работы мастера возвращает возможность жевать и улыбаться.

«От первого визита пациента до того дня, когда он получит протез, проходит максимум месяц. Мы идем навстречу и назначаем удобные даты посещений, а также учитываем пожелания пациента – хочет он съемный или несъемный протез», – объяснила медик.

По словам Руслана Янгузарова, возраст при установке импланта сегодня не помеха. И люди за семьдесят активно устанавливают их и пользуются Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Как получить протез тем, кому не полагается льгота?»

«По профилю платных услуг мы предлагаем все то же самое. Также татарстанцы могут поставить металлокерамические или циркониевые коронки, а также импланты. Это новая удобная методика, при которой не надо обтачивать зубы, но стоит это, как вы понимаете, недешево», – сказал стоматолог-ортопед Руслан Янгузаров.

По его словам, возраст при установке импланта сегодня не помеха. И люди за семьдесят активно устанавливают их и пользуются.

«Бывают ситуации, когда без протеза не обойтись. Есть такая патология, как феномен Попова-Годона. Если под верхним зубом пропадает нижний, он не чувствует опоры и спускается сам. Оголяется корень, в этом нет ничего хорошего. Чтобы избежать этого, вместо отсутствующего зуба надо ставить протез. А вообще мы всегда стараемся сохранить человеку его настоящие зубы, даже если он один в челюсти», – резюмировала Эльмира Айдарова.