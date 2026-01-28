Участники СВО смогут заключать соцконтракт на открытие ИП без учета доходов семьи

С 1 января 2026 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «О государственной социальной помощи», расширяющие возможности получения поддержки для участников СВО и их семей. Теперь они смогут оформить государственную социальную помощь на основании социального контракта для открытия индивидуальной предпринимательской деятельности без оценки среднедушевого дохода семьи.

Как рассказали в Министерстве труда, занятости и социальной защиты РТ, воспользоваться этим правом участники СВО смогут однократно. Для этого необходимо, чтобы военнослужащий был уволен с военной службы или завершил контракт, официально признан безработным либо ищущим работу, а также имел рекомендацию, выданную фондом «Защитники Отечества».

При этом льгота распространяется исключительно на социальные контракты, заключаемые для организации ИП. Она не действует в отношении контрактов по поиску работы, созданию личного подсобного хозяйства и другим направлениям.

Отдельные условия предусмотрены для участников СВО с инвалидностью I или II группы. Они могут отказаться от своего права на социальный контракт и передать его супругам. В этом случае супруг также должен быть признан безработным или ищущим работу, а контракт будет заключен без учета доходов семьи и только на открытие ИП.

В министерстве отметили, что нововведения направлены на усиление поддержки участников СВО и их семей в рамках национального проекта «Семья».

В 2025 году социальный контракт заключили 28 бойцов, вернувшихся из зоны СВО, а также 52 человека, являющихся членами семей участников спецоперации.