Участники СВО смогут бесплатно получить второе среднее профессиональное образование

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет участникам специальной военной операции право на бесплатное повторное получение среднего профессионального образования по иной профессии или направлению подготовки. Об этом сообщает «РИА Новости».

В пояснительной записке к закону указано, что он направлен на расширение мер социальной поддержки граждан, проходивших военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации, Росгвардии и других воинских формированиях при условии их участия в специальной военной операции.

Речь также идет о военнослужащих, задействованных в отражении вооруженного вторжения на территорию России, а также в ходе вооруженных провокаций на государственной границе и в приграничных регионах, прилегающих к районам проведения СВО.

Разработчики инициативы отмечали, что значительная часть участников СВО имеет рабочие специальности и после возвращения к мирной жизни нуждается в переквалификации и поиске новых профессиональных направлений.

По мнению авторов закона, предоставление возможности повторного бесплатного обучения по программам среднего профессионального образования позволит стимулировать трудовую активность участников СВО, повысить уровень их занятости и содействовать приобретению востребованных на рынке труда профессиональных компетенций.

Кроме того, реализация закона должна способствовать снижению кадрового дефицита в различных отраслях экономики.