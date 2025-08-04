Участники СВО разыграли медали Кубка Раиса Республики Татарстан по настольному теннису
Сегодня в «Саба-Арена» в Богатых Сабах завершились очередные соревнования на Кубок Раиса Татарстана среди участников и ветеранов СВО по настольному теннису. В турнире приняли участие более 50 военнослужащих.
На церемонии открытия и закрытия Кубка присутствовали и.о. заместителя министра спорта Республики Татарстан Елена Фролова, руководитель филиала государственного фонда «Защитники Отечества» по Республике Татарстан Гузель Удачная, заместитель главы Сабинского муниципального района Расих Закирзянов и начальник отдела молодежи и спорта Сабинского муниципального района Ирек Гарипов.
По итогам соревнований победители распределились в следующем порядке:
- Абсолютное первенство:
1 место – Рамиль Нуриязданов
2 место – Альберт Бадртдинов
3 место – Марат Гизатуллин
- ПОДА 1-10 класс:
1 место – Ильдар Рафиков
2 место – Рузель Гиниятуллин
3 место – Алексей Симонов
- Спорт слепых:
1 место – Виталий Лебедев
2 место – Румис Асадуллин
3 место – Ильгам Шафиков
В сентябре в Казани состоится следующий этап Кубка Раиса. Участники будут соревноваться уже в нардах.