Участники СВО разыграли медали Кубка Раиса Республики Татарстан по настольному теннису

Фото: minsport.tatarstan.ru

Сегодня в «Саба-Арена» в Богатых Сабах завершились очередные соревнования на Кубок Раиса Татарстана среди участников и ветеранов СВО по настольному теннису. В турнире приняли участие более 50 военнослужащих.

На церемонии открытия и закрытия Кубка присутствовали и.о. заместителя министра спорта Республики Татарстан Елена Фролова, руководитель филиала государственного фонда «Защитники Отечества» по Республике Татарстан Гузель Удачная, заместитель главы Сабинского муниципального района Расих Закирзянов и начальник отдела молодежи и спорта Сабинского муниципального района Ирек Гарипов.

По итогам соревнований победители распределились в следующем порядке:

Абсолютное первенство:

1 место – Рамиль Нуриязданов

2 место – Альберт Бадртдинов

3 место – Марат Гизатуллин

ПОДА 1-10 класс:

1 место – Ильдар Рафиков

2 место – Рузель Гиниятуллин

3 место – Алексей Симонов

Спорт слепых:

1 место – Виталий Лебедев

2 место – Румис Асадуллин

3 место – Ильгам Шафиков

В сентябре в Казани состоится следующий этап Кубка Раиса. Участники будут соревноваться уже в нардах.