Участники СВО прошли по Красной площади на параде Победы в Москве

По брусчатке Красной площади прошел парадный расчет военнослужащих – участников специальной военной операции, прибывших в Москву для участия в параде в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Бойцы пронесли знамена группировок войск, задействованных в спецоперации, а также военных округов.

Отдельной колонной в составе парадного строя прошли военнослужащие войск беспилотных систем, которые также принимают участие в специальной военной операции.