Участники СВО приняли участие в республиканском турнире по шашкам в Мамадыше

В Мамадыше состоялся республиканский турнир по русским шашкам, приуроченный ко Дню защитника Отечества. В соревнованиях приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья, ветераны локальных войн и участники специальной военной операции.

Идея проведения турнира возникла у депутата Госдумы и бывшего главы Мамадышского района Анатолия Иванова в ходе беседы с председателем благотворительного фонда инвалидов-спортсменов «Идель-Урал» Ракитом Абдульмановым. Цель турнира – не только выявление сильнейших игроков, но и укрепление боевого братства, поддержка ветеранов, а также содействие социальной адаптации людей, прошедших тяжелые жизненные испытания.

Спорт, в том числе абстрактно-игровые виды спорта, всегда был важной частью воспитания настоящего защитника Отечества, уверен Иванов. Русские шашки – это не просто игра, а тренировка аналитического мышления, стратегического расчета и силы духа.

Участники турнира не только соревновались друг с другом, но и преодолевали свои недуги, укрепляли волю и закаляли характер. Завершилось мероприятие дружеским обедом, на котором прозвучали слова благодарности защитникам Родины и всем, кто поддерживает патриотические инициативы.

«Сегодня особенно важно создавать условия для реабилитации и социализации ветеранов, предоставляя им возможности для занятий спортом, творчеством и активной общественной деятельностью. Этот турнир – шаг к формированию системы всесторонней поддержки людей, которые посвятили свою жизнь служению Родине», – отметил парламентарий.

В этом году будет праздноваться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, 2025-й в России и Татарстане объявлен Годом защитника Отечества.