Участники СВО приняли участие в мероприятии полпредства РТ в госпитале в Москве

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

В госпитале Бурденко прошла встреча Клуба офицеров и Клуба врачей, созданных при Полномочном представительстве Татарстана в России. Участие в ней приняли полпред РТ Равиль Ахметшин, а также Герои Российской Федерации — участники СВО из Татарстана Раиль Габдрахманов, Энвер Набиев и Артур Орлов, сообщает пресс-служба представительства.

Участники мероприятия встретились с ранеными бойцами из Татарстана, которые проходят лечение в госпитале, возложили цветы к памятникам ветеранам медицинской службы, узнали об истории лечебного заведения.

Ахметшин поблагодарил руководство госпиталя за ежедневную помощь, оказываемую находящимся на лечении.

«Благодаря вам пациенты не только выздоравливают, но и получают шанс на жизнь. Мы знаем, какую огромную работу вы ведете сейчас за спасение жизней участников СВО. К вам поступают наши ребята с тяжелейшими ранениями. Вы боретесь за каждого из них. Спасибо вам за ваш труд!» — заявил он и наградил раненых бойцов из РТ и сотрудников госпиталя памятной медалью «100 лет со дня рождения М.А. Гареева», почетными грамотами, благотворительными письмами и подарками.

Замначальника Национального центра управления обороной РФ, вице-адмирал Виктор Калганов зачитал участникам мероприятия приветствие от заместителя начальника Генштаба ВС РФ Сергея Истракова. От Клуба офицеров участников встречи поздравили председатель клуба — генерал-полковник Валерий Баранов, советник председателя Московского совета ветеранов генерал-полковник Расим Акчурин. От Клуба врачей — доктор медицинских наук, профессор, академик РАН и РАМН Рамил Хабриев.

Участниками мероприятия также стали депутат Госдумы Айрат Фаррахов, генерал-полковник Искандер Галимов, генерал-лейтенанты Алексей Лемякин и Виктор Новожилов, доктора медицинских наук Ринат Саитгареев и Фарид Бахтиозин, многие другие. Также к нему присоединились татарстанские военнослужащие, которые служат в Москве.

Юнармейцы передали Равилю Ахметшину письма для военнослужащих — участников СВО. Он, в свою очередь, пообещал, что лично передаст их бойцам.

Завершилось мероприятие праздничной концертной программой.