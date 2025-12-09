Участники СВО представят Татарстан на всероссийском форуме «Вместе победим!»

Фото: фонд «Защитники Отечества»

Завтра, 10 декабря, в Москве в Национальном центре «Россия» пройдет форум «Вместе победим!», который соберет около тысячи участников — героев специальной военной операции из 89 регионов страны.

Организаторы форума – фонд «Защитники Отечества», Российское общество «Знание», Ассоциация ветеранов СВО, Комитет семей воинов Отечества.

От Татарстана в мероприятии примут участие 10 ветеранов СВО из Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Елабуги, Пестрецов, Лаишево, Тетюш и Лениногорска. Среди них — Анвар Мухаметзянов, Артем Ванюков, Руслан Паранин, Расул Таспенов, Ильдар Карюков, Николай Гаврилин, Дмитрий Иванов, Булат Хабибуллин, Глеб Меркулов и Айдар Гайфутдинов.

Форум станет площадкой для обсуждения вопросов социальной адаптации и реабилитации ветеранов, их трудоустройства, вовлечения в спорт и патриотическое воспитание молодежи. В Татарстане уже действует кадровая программа «Батырлар. Герои Татарстана», которая помогает ветеранам найти себя в мирной жизни.

Фото: фонд «Защитники Отечества»

«Главная задача фонда – помочь героям быстрее вернуться к мирной жизни. Благодаря форуму создается сообщество единомышленников, которые могут общаться и обмениваться опытом. Вместе мы обсуждаем вовлечение наших защитников в проекты, которые направлены на укрепление гражданского общества: герои должны участвовать в общественной жизни, на их примерах нужно воспитывать молодежь. Это помогает ветеранам быстрее социализироваться, находить для себя возможности и приносить пользу обществу. Мы создаем условия, чтобы герои могли реализовать себя в самых разных сферах и отраслях экономики, бизнесе, органах власти всех уровней», – сказала статс-секретарь, заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Для участников форума будут организованы консультации по психологической и юридической поддержке, а также культурная программа — творческие встречи, кинопоказы и гала-концерт.