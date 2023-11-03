Участники СВО, получившие инвалидность, могут получить страховую выплату до 2,3 млн

Участник СВО может получить страховую выплату, если из-за увечья или заболевания, полученного во время службы и в течение года после увольнения, установлена инвалидность.

Отмечается, что за инвалидность III группы участник СВО получит 782 тыс. рублей, II группы – 1, 5 млн рублей, I группы – 2,3 млн рублей.

Страховые выплаты осуществляются акционерным обществом «Согаз». По всем интересующим вопросам необходимо обратиться к командиру своей воинской части или военкому по месту жительства, а также можно позвонить в «Согаз» по номеру 8 800 333 0 888.

Для получения выплат необходимо собрать следующий пакет документов:

Копию документа, удостоверяющего личность;

Заявление согласно Приложению № 4 к Приказу Министра обороны РФ № 755;

Копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности (после МСЭ);

Копию свидетельства о болезни или заключение (справка) ВВК или другие военно-медицинские документы, подтверждающие нарушение здоровья;

Во время службы также необходимо предоставить справку об обстоятельствах наступления страхового случая, согласно Приложению № 6 к Приказу Министра обороны РФ № 755. После увольнения – копию выписки из приказа об исключении из списков личного состава воинской части.

Документы направляются в головной офис акционерного общества «СОГАЗ» по почте или лично.