Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Участники СВО, получившие инвалидность, могут получить страховую выплату до 2,3 млн
Участник СВО может получить страховую выплату, если из-за увечья или заболевания, полученного во время службы и в течение года после увольнения, установлена инвалидность.
Отмечается, что за инвалидность III группы участник СВО получит 782 тыс. рублей, II группы – 1, 5 млн рублей, I группы – 2,3 млн рублей.
Страховые выплаты осуществляются акционерным обществом «Согаз». По всем интересующим вопросам необходимо обратиться к командиру своей воинской части или военкому по месту жительства, а также можно позвонить в «Согаз» по номеру 8 800 333 0 888.
Для получения выплат необходимо собрать следующий пакет документов:
- Копию документа, удостоверяющего личность;
- Заявление согласно Приложению № 4 к Приказу Министра обороны РФ № 755;
- Копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности (после МСЭ);
- Копию свидетельства о болезни или заключение (справка) ВВК или другие военно-медицинские документы, подтверждающие нарушение здоровья;
Во время службы также необходимо предоставить справку об обстоятельствах наступления страхового случая, согласно Приложению № 6 к Приказу Министра обороны РФ № 755. После увольнения – копию выписки из приказа об исключении из списков личного состава воинской части.
Документы направляются в головной офис акционерного общества «СОГАЗ» по почте или лично.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»