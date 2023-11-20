Участники СВО получают денежную премию за награждение государственной наградой

За боевые отличия участников СВО отмечают различными государственными наградами, к которым прилагается единовременное поощрение, выплачиваемое Министерством обороны РФ.

Такое право предусмотрено согласно положениям закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» и Указа Президента РФ «О единовременном поощрении лиц, проходящих (проходивших) федеральную государственную службу».

Стоит отметить, что при награждении государственной наградой посмертно денежная сумма выплачивается законной супруге, родителям, детям, а также лицам, которые находились на иждивении погибшего. В течении 6 месяцев со дня издания правового акта РФ о награждении военнослужащего членам его семьи необходимо обратиться в воинскую часть, где погибший занимал должность, за выплатой поощрения. При обращении нескольких членов семьи за выплатой сумма поощрения делится между членами семьи поровну.

За какие награды положено поощрение?

Медаль «Золотая Звезда» - за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига

Орден Мужества - за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни

Медаль «За отвагу» - за личное мужество и отвагу, проявленные в боях при защите Отечества и государственных интересов РФ, при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности РФ

Георгиевский крест - за подвиги и отличия в боях по защите Отечества, за подвиги и отличия, проявленные при выполнении воинского долга в ходе боевых действий на территориях других государств при поддержании или восстановлении международного мира и безопасности

Медаль «За храбрость» - за храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов РФ, а также по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности

Медаль «За заслуги перед Отечеством» - за большой вклад в дело защиты Отечества, успехи в поддержании высокой боевой готовности центральных органов военного управления, объединений, соединений, воинских частей и организаций ВС РФ, за укрепление законности и правопорядка, обеспечение государственной безопасности и иные заслуги перед государством.

Полный перечень государственных наград в Указе Президента РФ «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации».

Размер поощрения за присвоение награды, кроме медали «Золотая Звезда», составляет пять окладов месячного денежного содержания военного.

Отметим, что оклад месячного денежного содержания военного состоит из оклада по воинской должности и оклада по воинскому званию.

При награждении знаком особого отличия - медалью «Золотая Звезда» - размер поощрения составит десять окладов месячного денежного содержания военнослужащего.