Участники СВО могут подтверждать статус по QR-коду – бумажные справки заменит цифровой сервис

В Татарстане для участников СВО и их семей расширяют цифровые сервисы поддержки: ветераны могут подтверждать свой статус по QR-коду, получить консультации через чат-бот и горячую линию, а часть льгот теперь оформляется по одному заявлению. Только за прошлый год в МФЦ по военной тематике поступило более 7,8 тыс. обращений.





Горячая линия, чат-бот и компьютерная помощь

Специальный раздел «Меры поддержки для защитников Отечества» действует на портале госуслуг России с 2025 года. Здесь собрана вся актуальная информация по федеральным и региональным мерам поддержки для действующих участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей.

О полезных информационных ресурсах на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Булат Габдрахманов.

«В одном месте собраны все актуальные сведения о государственной поддержке. Действует удобный навигатор», – отметил он.

Получить исчерпывающую информацию обо всех мерах поддержки участники и ветераны СВО могут благодаря республиканской электронной библиотеке «Забота о своих», созданной благодаря проекту АНО «Диалог Регионы». Для удобства пользователей действует сайт zabotasvo.tatar и чат-бот в мессенджере МАХ.

«У сайта более 200 тысяч пользователей. Пользуется популярностью чат-бот, где можно узнать о выплатах, мерах поддержки и других вопросах. На сегодняшний день поступило более 45 тысяч запросов», – сказал Габдрахманов.

С прошлого года участники СВО и их семьи, у которых есть проблемы со связью и техникой, могут получить бесплатную компьютерную помощь от Минцифры РТ, отправив заявку. Также люди могут позвонить на горячую линию «117».

«Более 86% запросов по мерам поддержки участников СВО поступает по телефону. С прошлого года введена специальная кнопка «5», чтобы получить консультацию операторов. Уже поступило более 232 тысяч обращений», – сообщил Габдрахманов.

Участники СВО подтверждают свой статус по QR-коду

Участники специальной военной операции могут подтвердить свой статус с помощью QR-кода.

«Это новый сервис, тысячи участников СВО такой QR-код уже имеют, 287 первых сканирований проведено», – рассказал Булат Габдрахманов.

После подтверждения статуса ветерану больше не нужно носить с собой бумажную справку, чтобы посещать культурные и спортивные мероприятия.

Чтобы подтвердить статус, нужно:

Открыть «Госуслуги РФ». Найти сервис «QR-код для подтверждения статуса участника СВО» и нажать кнопку «Получить». Система автоматически проверит данные в базе Минобороны: если данные совпадают – на экране появится QR-код (действует 5 минут). Чтобы обновить информацию, нужно нажать «Получить» еще раз. Если система не найдет данные – в приложении появится подсказка, как оформить бумажную справку через Военно-социальный центр Минобороны.

Участники СВО и члены их семей могут бесплатно посещать культурные мероприятия, проводимые государственными и муниципальными учреждениями Татарстана, заметила первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

Данной мерой поддержки могут воспользоваться дети в возрасте до 18 лет и один родитель или законный представитель. Чтобы получить бесплатный билет, нужно лично обратиться в кассу культурного учреждения с документами.

«На сайте каждого культурного учреждения представлена информация. Можно позвонить и заранее забронировать билеты. Можно прийти в кассу учреждения и предъявить специальный QR-код», – сказала Адгамова.

За год в МФЦ поступило более 7800 обращений

За прошлый год более 7,8 тыс. военнослужащих и членов их семей получили услуги в МФЦ Татарстана по военной тематике. С начала этого года поступило более 2,4 тыс. обращений.

«В настоящее время для участников СВО и их семей в МФЦ доступны 35 мер поддержки, в том числе услуги в электронном виде на гостевых компьютерах», – сообщил Булат Габдрахманов.

Чаще всего люди обращаются за выдачей справок, подтверждающих участие в СВО, оформляют заявления на медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение. Некоторые услуги ветераны получают без заявлений.

Двенадцать новых категорий для участников СВО появились в «Народном контроле». Сюда также поступают десятки обращений, которые решаются в оперативном режиме.

«В республике выстроен системный комплексный механизм работы с обратной связью, обращениями и заявлениями. Обращения анализируются, чтобы все вопросы были быстро разрешены», – подчеркнул Габдрахманов.

Участникам СВО не нужно подтверждать доходы семьи для соцконтракта на бизнес

Участнику СВО достаточно подать лишь одно заявление на предоставление мер соцподдержки. Благодаря электронной системе автоматически будут подобраны услуги, предоставляемые различными ведомствами, пояснила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева.

«Минтруд Татарстана по единому заявлению предоставляет единовременную денежную выплату в связи с гибелью военнослужащего, субсидию на возмещение затрат, связанных с проведением газа, единовременную денежную выплату на детей участников СВО», – рассказа она.

На портале госуслуг также можно подать заявление на другие востребованные услуги – компенсацию расходов на оплату ЖКУ и государственную социальную помощь на основании социального контракта.

«С этого года при подаче заявления на социальный контракт для развития индивидуального предпринимательства доходы членов семей ветеранов боевых действий не учитываются. Это стало интересным ноу-хау, с начала года подано 31 заявление и выданы субсидии», – отметила Бутаева.

В республике действуют и другие меры соцподдержки, которые участникам СВО предоставляются по заявлениям и с преференциями. В их числе комплект для новорожденных, путевки на санаторно-курортное лечение, обслуживание в реабилитационных центрах, соцуслуги на дому и другие.

«Военнослужащим, заключившим контракт, в беззаявительном порядке предоставляются единовременные выплаты в размере 305 тысяч рублей. По мерам поддержки можно обращаться в Республиканский центр материальной помощи по месту жительства», – добавила Бутаева.

Льготное зачисление на бюджет и бесплатное горячее питание

Дети бойцов СВО из Татарстана получают бесплатное горячее двухразовое питание в школах и однократное в колледжах и техникумах. Они имеют первоочередное право поступать на бюджет в вузы, сообщил замминистра образования и науки РТ Андрей Рюхов.

Дети участников СВО пользуются правом внеочередного зачисления в детские сады, их родители освобождаются от платы за дошкольное образовательное учреждение. Также ребятам в первоочередном порядке предоставляются места в школах, они бесплатно посещают кружки и секции в госорганизациях.

«Участники СВО и их дети зачисляются в колледжи и техникумы в первоочередном порядке. Они имеют право перевестись с платной формы обучения на бюджет в вузах и в профессиональных образовательных организациях при наличии свободных мест и отсутствии академической задолженности», – заметил Рюхов.

В высших учебных заведениях установлена специальная 10-процентная квота для абитуриентов, чьи родители принимают участие в СВО. Ребят принимают на бакалавриат и специалитет. Подать заявку можно на портале госуслуг или в образовательных организациях. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – участников СВО, имеют преимущественное право на обеспечение жилыми помещениями в специализированном жилищном фонде.