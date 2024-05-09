Участники СВО из Татарстана записали видеообращение по случаю 79-й годовщины Победы

Военные из Татарстана, проходящие службу в зоне СВО, записали видеопоздравление с Днем Победы и обратились к жителям республики.

«Поздравляем жителей Республики Татарстан с Победой в Великой Отечественной войне. Мы не опозорим память наших предков. Наше дело правое. Победа будет за нами! Без булдырабыз», – отметил один из бойцов.

Военнослужащие подчеркнули, что День Победы имеет важное значение для всей страны.

«От лица мобилизованного полка 1234 хотели бы поздравить жителей Татарстана с победой в Великой Отечественной войне. Будем достойны наших предков-победителей. Без булдырабыз!», – обратился мобилизованный татарстанец.