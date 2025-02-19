Участники СВО из Татарстана проходят лечение в 12 реабилитационных центрах

Лечение по разным профилям в реабилитационных центрах Социального Фонда России проходят с начала этого года демобилизованные участники СВО из Татарстана. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Отделения Соцфонда РФ по РТ.

«Демобилизованных участников СВО из Татарстана направляем для получения санаторно-курортного лечения в реабилитационные центры Социального Фонда России, расположенные по всей стране. Всего таких центров 12. К примеру, центр реабилитации «Кристалл» находится в Анапе. Его основные лечебные профили – травмы, отравления и последствия воздействия внешних причин, болезни органов дыхания, костно-мышечной системы, уха, нервной системы», – рассказали в Соцфонде.

Кроме того, профильные центры реабилитации есть в Омске, Волгограде, Владимирской и Саратовской, Кировской, Томской и в других городах и областях страны.

Отделение СФР по РТ обеспечивает персональное сопровождение участников СВО на протяжении всего лечения. Длительность реабилитации составляет до 25 дней, а санаторно-курортного лечения – до 21 дня. Пройти санаторно-курортное лечение можно один раз в год.

«Мы стремимся сделать процесс реабилитации максимально комфортным и доступным для демобилизованных участников СВО. Каждый из них заслуживает внимания и поддержки, и наша задача – обеспечить их всем необходимым для восстановления здоровья», — отметил управляющий Отделением Социального фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

При направлении в реабилитационные центры учитываются данные медико-социальной экспертизы о состоянии здоровья ветерана. Если ранее он не проходил освидетельствование и не имеет инвалидности, в реабилитационном центре проведут диагностику и назначат курс лечения. Участники СВО со званием Героя России или инвалидностью первой группы имеют право на внеочередное направление на лечение.

Подать заявление можно во всех клиентских службах татарстанского Отделения СФР и многофункциональных центрах. Решение по заявлению будет принято в течение двух рабочих дней.

Ветеранам спецоперации компенсируются затраты на проезд до реабилитационного центра и обратно. Ветераны СВО могут взять с собой сопровождающего, если установлена инвалидность первой группы или нуждаемость в сопровождении указана в медицинских документах для реабилитации. Проезд и проживание сопровождающего также оплачиваются Отделением СФР по РТ.