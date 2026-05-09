Участники СВО из Татарстана будут помогать полиции в патрулях

В Татарстане появится новая добровольческая организация «Дуслар». Она объединит участников СВО для охраны общественного порядка – дружинники будут помогать полиции в патрулировании населенных пунктов республики.

Проект реализуется по инициированной Раисом республики Рустамом Миннихановым программе «Батырлар. Герои Татарстана». Она направлена на адаптацию ветеранов СВО к мирной жизни. Проект «Дуслар» должен стать одним из ее практических результатов.

Разработкой программы занимается участник программы «Батырлар. Герои Татарстана», инспектор Юго-Восточного управления Министерства экологии РТ Игорь Егоров вместе с наставником, министром экологии и природных ресурсов республики Азатом Зиганшиным, и командой единомышленников. Как подчеркивают авторы проекта, речь идет не столько о поимке нарушителей, сколько о создании среды взаимопомощи.

«Мы хотим создать дружину не для того, чтобы ловить правонарушителей, а для того, чтобы люди знали, что рядом есть те, кому не все равно», – сказал Игорь Егоров.

Практика уже имеет федеральную поддержку – в ноябре 2023 года Президент России Владимир Путин поручил Министерству внутренних дел проработать вопрос о привлечении ветеранов СВО к работе в народных дружинах и на сегодняшний день дружины действуют уже в 40 регионах страны. Татарстанский проект, по словам его авторов, имеет свою уникальную черту: в республике создадут единый координационный центр, а каждый дружинник пройдет обязательное обучение и аттестацию.

Первый этап разработки проекта уже завершен: проведены круглые столы с участием волонтеров и общественников, сформулирована концепция народной дружины, а сейчас организацию регистрируют юридически. После этого участников ждет полноценное обучение – правовые основы, первая помощь, тактика патрулирования, а также сертификация при поддержке МВД.

С 20 июня у волонтеров начнутся еженедельные смены продолжительностью от четырех до шести часов. Каждый дружинник получит волонтерскую книжку, поощрительные сертификаты, а также сможет претендовать на номинации в премии «Доброволец года» и принимать участие в федеральных форумах.