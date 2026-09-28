Участники СВО из Татарстана бесплатно проходят восстановление в центрах Соцфонда

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Участники специальной военной операции могут бесплатно пройти восстановление в центрах Социального фонда России. Отделение СФР по Республике Татарстан полностью компенсирует расходы на проезд к местам лечения и обратно. Продолжительность санаторно-курортного лечения составляет до 21 дня, а медицинской реабилитации – до 23 дней. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Право на услуги имеют ветераны боевых действий из числа военнослужащих при наличии медицинских показаний, а также граждане, заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач в период участия в СВО», – сообщили в пресс-службе.

Санаторно-курортное лечение можно получить по направлению один раз в год, а медицинскую реабилитацию – по показаниям врачебной комиссии. Медицинская реабилитация направлена на восстановление функций организма после серьезных заболеваний, травм или операций. Для каждого пациента врачи-реабилитологи подбирают индивидуальную программу с учетом тяжести состояния и утраченных функций. Санаторно-курортное лечение помогает укрепить здоровье, восстановить силы и пройти профилактику заболеваний.

В ведении Социального фонда России находятся 12 реабилитационных центров в пяти федеральных округах. Они оснащены современным клинико-диагностическим, медицинским и реабилитационным оборудованием. Это позволяет применять различные методики с использованием природных и физических факторов, а также оказывать помощь по профилям, связанным с травмами опорно-двигательного аппарата, повреждениями органов дыхания и периферической нервной системы.

Заявление можно подать на портале госуслуг в клиентских службах Отделения СФР по Республике Татарстан или в МФЦ. К заявлению нужно приложить медицинские документы: для медицинской реабилитации – направление формы 057/у, для санаторно-курортного лечения – справку формы 070/у.

«После подачи заявления сотрудник отделения Фонда согласовывает с участником СВО удобную дату, а также выбирает центр по профилю лечения. За две недели до заезда участнику СВО необходимо повторно обратиться к терапевту по месту жительства, чтобы подготовить санаторно-курортную карту», – отметил управляющий Отделением СФР по Республике Татарстан Эдуард Вафин.