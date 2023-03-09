Участники СВО и мобилизованные получат отсрочки по оформлению прав на ипотечное жилье

Российское Правительство предоставит участникам специальной военной операции (СВО) и мобилизованным отсрочки по ипотечным кредитам. В частности, тем из них, кто взял кредит по программе «Льготная ипотека» на строительство или приобретение частного дома, дадут отсрочку для регистрации прав на него, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Ребята сейчас проходят службу, и важно освободить их от необходимости заниматься формальностями», – цитирует выступление Мишустина на заседании Кабмина «Российская газета».

Помимо этого, участникам программы «Дальневосточная ипотека» сохранят условия процентной ставки, а также возможность позже, чем по стандартным условиям, прописаться в купленном или построенном жилом помещении.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля прошлого года ее инициировал Президент Владимир Путин.