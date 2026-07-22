Участники СВО и многодетные семьи получат льготы при покупке лесных насаждений

В Татарстане введут льготы при заключении договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд для отдельных категорий граждан, нуждающихся в поддержке государства. Законопроект, которым вносятся изменения в закон «Об использовании лесов в РТ», приняли депутаты на 22-м заедании Госсовета РТ.

«Предусматривается установление понижающего коэффициента 0,5 к ставкам платы для граждан по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в целях строительства жилого дома и надворных построек, ремонта жилого дома и надворных построек на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства», – заявил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

По его словам, льгота предусмотрена для ветеранов Великой Отечественной войны, участников СВО, супругов погибших участников боевых действий, а также для граждан, лишившихся жилья из-за пожара или природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, на льготу смогут претендовать многодетные семьи до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии его очного обучения в образовательной организации, или до достижения старшим ребенком-инвалидом с детства 23 лет.

Понижающий коэффициент будет применяться по одному основанию, даже если заявитель принадлежит одновременно к нескольким категориям. В случае нескольких собственников жилого дома или земельного участка, имеющих право на эту льготу, пониженная ставка будет применяться в отношении каждого из них, отметил Кузюров.