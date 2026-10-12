Участники СВО и их семьи получили приоритет в соцобслуживании в Татарстане

Кабинет Министров Республики Татарстан внес изменения в порядки предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, в стационарной и полустационарной формах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации Республики Татарстан.

Согласно постановлению, приоритет (преимущество) при приеме на социальное обслуживание получают лица, принимавшие участие или содействовавшие выполнению задач в ходе специальной военной операции, а также выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения и участвовавшие в боевых действиях в составе Вооруженных Сил ДНР и Народной милиции ЛНР с 11 мая 2014 года. Такое же право получают члены семей этих лиц, в том числе погибших, умерших, пропавших без вести или признанных безвестно отсутствующими.

Кроме того, документ закрепляет право на бесплатное предоставление психологической помощи для указанных категорий граждан. Это касается всех форм социального обслуживания: на дому, в стационарной и полустационарной формах, включая дома-интернаты, реабилитационные центры, социально-реабилитационные отделения, отделения дневного пребывания и центры социальной адаптации.

В стационарной форме приоритет при приеме в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, дома социального обслуживания и реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями дополнительно получают члены семей сотрудников МВД по РТ, УФСБ по РТ, командированных в зону СВО, и сотрудников СУ СК России по РТ, назначенных в порядке перевода в следственные управления в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также члены семей этих сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей в зоне СВО.

Также вносятся изменения в перечень органов, принимающих заявления: полномочия территориальных органов Минтруда РТ передаются отделениям ГКУ «Республиканский центр материальной помощи (компенсационных выплат)». Ряд утративших силу пунктов и сносок исключается, уточняются требования к документам, в том числе к заверению копий, и порядок информирования органов опеки и попечительства о приеме на обслуживание граждан, признанных недееспособными или ограниченно дееспособными.