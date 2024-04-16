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Участники СВО и их семьи могут задать волнующие вопросы в «Народный контроль»
В целях поддержки участников СВО в сервисе «Народный контроль» появились новая категория обращений. Теперь участники СВО и члены их семей могут задать вопросы по направлениям: гуманитарная помощь, меры поддержки бойцов в зоне СВО и прочее. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан, главный модератор ГИС РТ «Народный контроль» Сария Сабурская.
«Для того, чтобы сократить время рассмотрения обращений по поводу военной службы, в систему "Народный контроль" были введены новые направления. Мы уже начали работать по этим направлениям. С начала работы пришло уже 63 сообщения», – отметила Сария Сабурская.
Благодаря новым направлениям сервиса участники СВО и члены семей могут узнать подробнее о службе по контракту, о санаторно-курортном лечении, получении образования и трудоустройстве военнослужащих и членов их семьи.
«Была выстроена схема по обработке обращений, которые будут поступать в рамках горячей линии 117, – отметила главный модератор системы «Народный контроль». – Поступает звонок от гражданина, после этого колл-центр, в случае необходимости, заносит обращение в систему "Народный контроль". Прописываются контактные данные для дальнейшей проработки вопроса гражданина с ведомством–исполнителем».
Сария Сабурская отметила, что в целях защиты персональных данных указанная категория обращений является анонимной. Первичная обработка всех поступающих уведомлений осуществляется сотрудниками колл-центра в течение одного дня, добавила она.
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