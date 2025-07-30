Участники СВО и члены их семей могут пройти бесплатное обучение по 87 программам

Татарстан уделяет большое внимание вопросам обучения, переобучения и трудоустройства участников СВО. Об этом сообщил сегодня гендиректор АНО «Центр развития профессиональных компетенций» Эмиль Губайдуллин на брифинге в Казани.

«Уже разработали 87 программ, направленных на развитие профессиональных навыков и компетенций, 26 из них – программы дополнительного профобразования , 54 – программы профобучения, 7 – дополнительные общеразвивающие программы. Все участники СВО и члены их семей в рамках нацпроекта "Кадры" федерального проекта "Активные меры содействия занятости" могут бесплатно за счет государства пройти обучение, переобучение, повысить квалификацию и трудоустроиться на ведущие предприятия», – рассказал он.

Кроме того, как было отмечено на брифинге, для участников СВО с ограниченными возможностями в скором времени в Татарстане пройдут соревнования по настольному теннису, нардам, следж-хоккею, армспорту, волейболу и пулевой стрельбе.