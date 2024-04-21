Участники субботника ликвидировали 9 свалок в двух районах Казани

Во время общегородского субботника в двух районах Казани были ликвидированы 9 несанкционированных свалок. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Вахитовского и Приволжского районов.

«Наши дворы, внутриквартальные проезды, зеленые зоны вдоль дорог стали чище. Благодарим за помощь, без вас мы бы так быстро не справились», — отмечается в сообщении.

По подсчетам администрации, в уборке приняли участие более 19 тыс. жителей, было вывезено почти 1,7 тыс. кубометров мусора. Работы в рамках двухмесячника будут продолжаться ежедневно.

Фото: телеграм-канал администрации Вахитовского и Приволжского районов