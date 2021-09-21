Участники студенческого форума в Казани почтили память погибших при стрельбе в Перми

Сегодня в Казани участники Слета Национальной лиги студенческих клубов возложили цветы к мемориалу в память о студентах, погибших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

Участниками мероприятия стали 60 молодых людей из разных регионов страны.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Такое не должно происходить еще с кем-либо — в другом вузе, школе, это страшно пережить, рассказала студентка 3-го курса того самого вуза, где произошла трагедия, Светлана Полыгалова.

«Я соболезную друзьям, одногруппникам, среди погибших и пострадавших много студентов с нашего факультета <...>. Такого не должно быть. Нужно беречь друг друга, никто от этого не застрахован», — сказала она.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани у фонтана в Ленинском саду организован мемориал в память о погибших при стрельбе в пермском университете. Первыми цветы сюда еще вчера возложили студенты казанских вузов.