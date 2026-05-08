Участники спецоперации из Татарстана записали видеопоздравления с 9 мая

Участники специальной военной операции – уроженцы Татарстана записали видеопоздравления с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Видеоролик на своих страницах в социальных сетях опубликовал Раис РТ Рустам Минниханов.

«В преддверии Дня Победы трогательные видеопоздравления приходят от военнослужащих, находящихся на передовой. Спасибо каждому из них! Как и 81 год назад, сегодня мужество и самоотверженность наших воинов – надежная защита нашего суверенитета и мирной жизни!» – написал Рустам Минниханов в своем блоге в мессенджере МАКС.

«Чын күңелдән батырларыбызга хәрби бурычларын уңышлы үтәүләрен һәм нык сәламәтлек телим. Бөек бәйрәмебез – Җиңү Көне белән котлыйм! (в переводе – „От всей души желаю нашим героям успешного выполнения воинских обязанностей и крепкого здоровья. Поздравляю с нашим великим праздником – Днем Победы!“)» – добавил Раис РТ.

